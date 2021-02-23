Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию и госпитализирован со множественными травмами ног

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию и получил множественные травмы ног. Об этом сообщил журналист Дэниэл Рапапорт на своей странице в «Твиттере». В настоящее время Тайгер госпитализирован.

Видеозапись можно посмотреть на странице пользователя Dan Patrick в «Твиттере».

45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, 2 турнира Азиатского тура, 3 турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.