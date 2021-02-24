Врач рассказал о состоянии Тайгера Вудса, который получил множественные травмы ног

Доктор Аниш Махаджан рассказал о состоянии знаменитого гольфиста Тайгера Вудса, которого ранее госпитализировали вследствие множественных травм ног, полученных в автомобильной аварии.
«Мистер Вудс получил серьёзные травмы правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды медицинского центра Harbour-UCLA, травматологического центра первого уровня.
Осколочные открытые переломы как верхней, так и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей были стабилизированы путём введения стержня в большеберцовую кость. Другие повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Повреждение мышц и мягких тканей ноги потребовало хирургического вмешательства в отношении мышц для снятия давления из-за отёка.
Пациент в сознании, реагирует на раздражители и восстанавливается в больничной палате», — приводит слова медика ESPN.
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