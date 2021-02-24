Пол Голберг ответил на упрёк Астрид Якобсен: Нортуг в 2015-м тоже многих не впечатлял

Норвежский лыжник Пол Голберг ответил соотечественнице, олимпийской чемпионке Астрид Якобсен, которая усомнилась в целесообразности его включения в состав команды на спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе из-за слабых результатов в нынешнем сезоне. Якобсен завершила карьеру в 2020 году и является экспертом телеканала NRK.
«Её работа заключается в том, что высказывать мнение. Я не хочу это комментировать. В 2015 году многих не впечатлял Нортуг и его результаты в спринте. Можете посмотреть его результаты перед чемпионатом мира. Конечно, я не Петтер. Но у меня в целом был относительно хороший год.
Чувствую, что выступаю лучше, чем показывают результаты. Я несколько недель готовился к этой гонке. Я знаю, что выступаю среди сильнейших, и это нормально, если кто-то тебя опережает. Лучше всего запомнят последнюю гонку", — приводит слова Голберга NRK.
На чемпионате мира 2015 года норвежец Петтер Нортуг выиграл четыре золотые медали, в том числе в личном спринте.
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