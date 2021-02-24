Голикова: Пекин — город, в котором тяжело жить. Сказала ребятам: как тут бежать?

Российская конькобежка Ангелина Голикова рассказала о подготовке к Олимпийским играм в Пекине. На прошедшем чемпионате мира в Херенвене она одержала победу на дистанции 500 м.

«Есть ли представление об олимпийском катке в Пекине? Нет, ничего не знаю. Надеюсь, что там сделают хотя бы этап Кубка мира, чтобы можно было увидеть его до Игр. В любом случае все будут в одинаковых условиях.



Наш тренер Сергей Константинович Клевченя уже всё спланировал. Этот план, правда, зависит от того, можно ли будет выезжать за границу на сборы. Я его ещё не видела, но полностью доверяю тренеру.



Ассоциации с Китаем? Если смотреть из России, то кто-то назовёт чай, какие-то продукты или товары с «Алиэкспресс». Но когда приезжаешь, понимаешь, что Пекин — это город, в котором достаточно тяжело жить. Помню, выходим мы из самолёта и понимаем, что везде смог. Это очень тяжело: тяжело дышать, тяжело двигаться. Я ещё сказала тогда ребятам: как тут бежать?! Может, в закрытом помещении легче будет? Не знаю», — цитирует Голикову «Советский спорт».