Киккан Рэндалл назвала фавориток женского спринта на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка американка Киккан Рэндалл дала свой прогноз на спринт – первую гонку лыжного чемпионата мира.



«Исход борьбы в женском спринте довольно тяжело предсказать. В прошлом году на подиуме были Лампич и Диггинс (тогда победила Непряева, которая менее месяца назад сломала кисть руки). Мы знаем, что Джесси находится в хорошей форме и претендует на победу. Анамарии очень хорошо подходит трасса. Линн Сван очень сильна в этом сезоне, так что она тоже претендент. Очень интересно посмотреть на Софи Колдуэлл, которая не так хорошо выглядела в этом сезоне, но побеждала в Оберстдорфе в 2016 году. Буду переживать и за других американок. У мужчин — это Клебо и Вальнес против всех остальных. Но как знать, погода может оказать большое влияние на исход борьбы. Спортсменам придётся несладко на трассе», — сказала Рэндалл в эфире подкаста FasterSkier.



Индивидуальный спринт классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе состоится 25 февраля.

Старт спринтерских гонок на ЧМ перенесли на более раннее время из-за тёплой погоды