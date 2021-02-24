Кершоу: Большунову пришло время брать золото

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу предположил, что россиянин Александр Большунов возьмёт как минимум одно золото на чемпионате мира в Оберстдорфе. Большунов четырежды попадал на пьедестал на ЧМ и четырежды брал медали ОИ, но на его счету ни одного золота.

«Считаю, что для Большунова пришло время брать золото. В этом сезоне Александр показывает потрясающие результаты, а последний месяц он специально пропустил, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

Недавно я вспоминал, как Владимир Смирнов смёл всех на чемпионате мира 1995 года в Канаде. И сейчас человек номер один, за которым нужно следить, — это однозначно Большунов. Он голоден до золотых индивидуальных медалей», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Также Кершоу поделился мнением о раскладе сил среди женщин.

«У женщин, конечно, выделю Терезе Йохауг. Это главная лыжница своего поколения. И она тоже подходит голодной к соревнованиям, особенно после той пощёчины от Диггинс в Фалуне. Джесси в хорошей форме, она проводит однозначно лучший сезон в карьере. Будет интересно следить за ней. Но на чемпионате мира возможны сюрпризы», — добавил он.