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Губерниев сообщил, что Устюгов не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе

Губерниев сообщил, что Устюгов не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе
Другие / Лыжный спорт 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский лыжник Сергей Устюгов, который не избежал падения в контрольной гонке перед чемпионатом мира в Оберстдорфе, пропустит турнир.

«Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждём и желаем парню здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

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