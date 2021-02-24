Губерниев сообщил, что Устюгов не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский лыжник Сергей Устюгов, который не избежал падения в контрольной гонке перед чемпионатом мира в Оберстдорфе, пропустит турнир.
«Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждём и желаем парню здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
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