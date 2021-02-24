Биатлонистка из Латвии выиграла квалификацию гонки на 5 км на лыжном ЧМ. 3-й стала армянка
Латвийская биатлонистка Байба Бендика одержала победу в квалификации индивидуальной гонки на 5 километров коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она на 24 секунды опередила ближайшую преследовательницу, представительницу Таиланда Карен Чанлунг. Третьей стала Катя Галстян из Армении.
Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка на 5 км (коньковый ход). Квалификация
1. Байба Бендика (Латвия) — 11.48,3
2. Карен Чанлунг (Таиланд) — +24,3
3. Катя Галстян (Армения) — +1.05,9
4. Жаклин Моран (Бразилия) — +1.08,1
5. Гигья Бьорнсдоттир (Исландия) — +1.51,3
6. Ника Ягечич (Хорватия) — +1.51,5
7. Кития Аузина (Латвия) — +2.00,2.
Медали в мужском и женском спринтах будут разыграны завтра, 25 февраля.
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