Биатлонистка из Латвии выиграла квалификацию гонки на 5 км на лыжном ЧМ. 3-й стала армянка

Латвийская биатлонистка Байба Бендика одержала победу в квалификации индивидуальной гонки на 5 километров коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она на 24 секунды опередила ближайшую преследовательницу, представительницу Таиланда Карен Чанлунг. Третьей стала Катя Галстян из Армении.

Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка на 5 км (коньковый ход). Квалификация

1. Байба Бендика (Латвия) — 11.48,3

2. Карен Чанлунг (Таиланд) — +24,3

3. Катя Галстян (Армения) — +1.05,9

4. Жаклин Моран (Бразилия) — +1.08,1

5. Гигья Бьорнсдоттир (Исландия) — +1.51,3

6. Ника Ягечич (Хорватия) — +1.51,5

7. Кития Аузина (Латвия) — +2.00,2.

Медали в мужском и женском спринтах будут разыграны завтра, 25 февраля.