Вяльбе: Устюгов примет решение об участии в чемпионате мира после сегодняшней тренировки

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, когда ждать разрешения ситуации с Сергеем Устюговым, который рискует не выступить на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Сергей примет решение о выступлении на ЧМ после сегодняшней тренировки», — сообщила Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 21 февраля Устюгов травмировался при падении во время контрольной тренировки. Накануне Вяльбе говорила: «У него по-прежнему болит нога. Доктора и массажисты делают, что могут. Сам Сергей сказал, что если не сможет сделать свою необходимую работу, то 25 февраля – в первой гонке чемпионата мира – он стартовать не сможет. И тогда я даже не знаю, что ему можно будет предложить — у нас жёсткий отбор, и ни один тренер за былые заслуги не поставит его в состав».
Спринтерская гонка индивидуальным стилем в рамках лыжного ЧМ состоится 25 февраля в 13:30 мск.
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