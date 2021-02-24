Вальнес порекомендовал рейс-директору FIS получше изучить правила

Лыжник сборной Норвегии Эрик Вальнес перед спринтерской гонкой чемпионата мира вспомнил инцидент между шведкой Линн Сван и норвежской Лоттой Уднес Венг в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) 31 января.



Тогда Сван на выходе на финишную прямую подрезала Венг. Шведка не была наказана и в итоге стала победительницей спринта. В сборной Норвегии с решением были категорически не согласны. Венг после финиша призналась, что ей хотелось «включить Большунова» и замахнуться на Сван палкой.



Вальнес, вспомнив эпизод, покритиковал рейс-директора Международной лыжной федерации Пьера Миньере: «Все согласны с тем, что Линн Сван следовало дисквалифицировать — невероятно, что этого не произошло. Если Миньере думает, что нет нарушения, когда ты подрезаешь лыжника, то он не знает правил. Сван не была первой. Я думаю, Миньере стоит потратить часик на то, чтобы прочитать правила», — приводит слова Вальнеса Dagbladet.



Трнере сборной Норвегии, олимпийский чемпион Ола Виген Хаттестад добавил: «Считаю, что в FIS должны быть более последовательны. Такое решение — это вызов. Мы не знаем точно, что законно, а что нет. Нам непросто давать советы лыжникам, как себя вести, по ходу сезона».

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