Вальнес порекомендовал рейс-директору FIS получше изучить правила

Лыжник сборной Норвегии Эрик Вальнес перед спринтерской гонкой чемпионата мира вспомнил инцидент между шведкой Линн Сван и норвежской Лоттой Уднес Венг в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) 31 января.
Тогда Сван на выходе на финишную прямую подрезала Венг. Шведка не была наказана и в итоге стала победительницей спринта. В сборной Норвегии с решением были категорически не согласны. Венг после финиша призналась, что ей хотелось «включить Большунова» и замахнуться на Сван палкой.
Вальнес, вспомнив эпизод, покритиковал рейс-директора Международной лыжной федерации Пьера Миньере: «Все согласны с тем, что Линн Сван следовало дисквалифицировать — невероятно, что этого не произошло. Если Миньере думает, что нет нарушения, когда ты подрезаешь лыжника, то он не знает правил. Сван не была первой. Я думаю, Миньере стоит потратить часик на то, чтобы прочитать правила», — приводит слова Вальнеса Dagbladet.
Трнере сборной Норвегии, олимпийский чемпион Ола Виген Хаттестад добавил: «Считаю, что в FIS должны быть более последовательны. Такое решение — это вызов. Мы не знаем точно, что законно, а что нет. Нам непросто давать советы лыжникам, как себя вести, по ходу сезона».
- 24 февраля 2021
-
15:00
-
14:51
-
14:28
-
14:26
-
13:28
-
13:04
-
12:51
-
12:45
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:05
-
12:00
-
11:02
-
10:13
-
09:49
-
09:14
-
08:40
-
08:26
-
08:20
-
08:00
-
01:15
-
00:25
- 23 февраля 2021
-
23:18
-
22:19
-
21:43
-
21:26
-
20:43
-
20:38
-
20:12
-
19:44
-
18:53
-
18:41
-
18:37
-
17:09