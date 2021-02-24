Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что Сергей Устюгов выступит в спринте на ЧМ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость, что российский лыжник Сергей Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«И всё же Устюгов бежит спринт, это прекрасная новость! Здоровья и удачи!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Устюгов может сняться с чемпионата мира. Напомним, российский лыжник не избежал падения в контрольной гонке перед началом турнира.
Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
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