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Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что Сергей Устюгов выступит в спринте на ЧМ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость, что российский лыжник Сергей Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«И всё же Устюгов бежит спринт, это прекрасная новость! Здоровья и удачи!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Устюгов может сняться с чемпионата мира. Напомним, российский лыжник не избежал падения в контрольной гонке перед началом турнира.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.