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Губерниев: ЧМ по лыжным гонкам ещё толком не стартовал, а все уже обсуждают комментатора

Губерниев: ЧМ по лыжным гонкам ещё толком не стартовал, а все уже обсуждают комментатора
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что его персону активно обсуждают, хотя чемпионат мира по лыжным гонкам, на котором он будет работать, только стартует.

«Всем привет. А вы заметили, ребята, что чемпионат мира по лыжным гонкам ещё толком не стартовал, а все уже опять, по традиции, обсуждают комментатора? Это всё, ребята, по Марку Твену. В XIX веке описано было. Обсуждайте, обсуждайте, давайте, давайте. Промоушен, хайп, реклама, рейтинги, ну и так далее», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Завтра, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберсторфе (Германия) будут разыграны первые комплекты медалей. Чемпионат мира завершится 7 марта.

Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что Сергей Устюгов выступит в спринте на ЧМ
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