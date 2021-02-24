Губерниев: ЧМ по лыжным гонкам ещё толком не стартовал, а все уже обсуждают комментатора

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что его персону активно обсуждают, хотя чемпионат мира по лыжным гонкам, на котором он будет работать, только стартует.

«Всем привет. А вы заметили, ребята, что чемпионат мира по лыжным гонкам ещё толком не стартовал, а все уже опять, по традиции, обсуждают комментатора? Это всё, ребята, по Марку Твену. В XIX веке описано было. Обсуждайте, обсуждайте, давайте, давайте. Промоушен, хайп, реклама, рейтинги, ну и так далее», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Завтра, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберсторфе (Германия) будут разыграны первые комплекты медалей. Чемпионат мира завершится 7 марта.