Латвийская биатлонистка Бендика — о ЧМ по лыжам: выступлю в гонке на 10 км, повеселюсь

Латвийская биатлонистка Байба Бендика прокомментировала решение принять участие в чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Сегодня, 24 февраля, она одержала победу в квалификации индивидуальной гонки на 5 км коньковым ходом.

«Выступить здесь мы планировали ещё летом, перед началом сезона, когда ещё не было известно, что этап Кубка мира в Пекине будет отменён. Мы не планировали туда ехать, менять часовые пояса, поэтому решили выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта.



Рассматривали ещё возможность выступить здесь в командном спринте, но моя напарница не очень хорошо себя чувствует, поэтому, скорее всего, от этого старта придётся отказаться. Я же выступлю в гонке на 10 километров, повеселюсь. Всё-таки основные мои задачи связаны с биатлоном», — цитирует Бендику ТАСС.

Бендика является чемпионкой Европы по биатлону.