Латвийская биатлонистка Бендика — о ЧМ по лыжам: выступлю в гонке на 10 км, повеселюсь

Латвийская биатлонистка Байба Бендика прокомментировала решение принять участие в чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Сегодня, 24 февраля, она одержала победу в квалификации индивидуальной гонки на 5 км коньковым ходом.
«Выступить здесь мы планировали ещё летом, перед началом сезона, когда ещё не было известно, что этап Кубка мира в Пекине будет отменён. Мы не планировали туда ехать, менять часовые пояса, поэтому решили выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Рассматривали ещё возможность выступить здесь в командном спринте, но моя напарница не очень хорошо себя чувствует, поэтому, скорее всего, от этого старта придётся отказаться. Я же выступлю в гонке на 10 километров, повеселюсь. Всё-таки основные мои задачи связаны с биатлоном», — цитирует Бендику ТАСС.
Бендика является чемпионкой Европы по биатлону.
- 24 февраля 2021
-
16:36
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
15:36
-
15:15
-
15:00
-
14:51
-
14:28
-
14:26
-
13:28
-
13:04
-
12:51
-
12:45
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:05
-
12:00
-
11:02
-
10:13
-
09:49
-
09:14
-
08:40
-
08:26
-
08:20
-
08:00
-
01:15
-
00:25
- 23 февраля 2021
-
23:18
-
22:19
-
21:43
-
21:26
-
20:43
-
20:38