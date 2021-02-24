«Большунов заматерел». Панжинский — о шансах российского лыжника на медали ЧМ-2021

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский высказал мнение о шансах лидера сборной России Александра Большунова завоевать медали в различных гонках чемпионата мира.

«У Большунова как никогда высокие шансы. Несмотря на то что недавно он перенёс лёгкое недомогание, раньше уехал со сбора, думаю, Александр отдохнул психологически. А сейчас соскучился по новым победам. В спринтерской гонке выиграть Большунову будет сложно, но у него есть все шансы в скиатлоне и гонке с раздельного старта. Ну и не исключаю марафон. Большунов сейчас заматерел, набрался опыта. Думаю, Клебо даже не будет стартовать на скиатлоне, потому что он не чувствует уверенности в том, что доедет до финиша. А остальных Большунов готов обыгрывать.

Главная сложность — погода, мягкий снег, где-то леденистые участки. Это может принести дополнительные трудности и сюрпризы. Здесь проявится не только физическое, но и координационное мастерство, как спортсмены могут избегать завалов. Завтра будет интересная и непредсказуемая борьба. Наша команда поборется за медали. Конечно, бороться с Клебо за золото пока сложно. Но наши готовы хорошо, единственный минус — они высокие и мощные. Мягкий снег будет играть не на руку. Надеюсь, они за несколько дней привыкли к этой трассе», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

25 февраля на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) пройдут спринтерские гонки классическим стилем.