Сергей Крянин: плюс 20 в Германии — это популярная погода для зимних видов спорта

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин рассказал, кто из российских лыжников может завоевать медали на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Думаю, в нашей команде много тех, кто хочет стать чемпионами мира. Я буду за всех рад. Сейчас был приличный перерыв, ребята готовились. Только чемпионат мира покажет, кто как подготовился. Зная конкуренцию в нашей команде, и тройка девчонок может бороться. Каждый способен на это: и Спицов, и Червоткин, и Белов, и Мальцев.

Что касается погоды, то я сам выступал при "+20". В Германии это популярная погода для зимних видов спорта. Конечно, это своеобразно, доставляет определённые неудобства, но все находятся в равных условиях», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

25 февраля на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) пройдут спринтерские гонки классическим стилем.