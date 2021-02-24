Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сергей Крянин: плюс 20 в Германии — это популярная погода для зимних видов спорта

Сергей Крянин: плюс 20 в Германии — это популярная погода для зимних видов спорта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин рассказал, кто из российских лыжников может завоевать медали на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Думаю, в нашей команде много тех, кто хочет стать чемпионами мира. Я буду за всех рад. Сейчас был приличный перерыв, ребята готовились. Только чемпионат мира покажет, кто как подготовился. Зная конкуренцию в нашей команде, и тройка девчонок может бороться. Каждый способен на это: и Спицов, и Червоткин, и Белов, и Мальцев.

Что касается погоды, то я сам выступал при "+20". В Германии это популярная погода для зимних видов спорта. Конечно, это своеобразно, доставляет определённые неудобства, но все находятся в равных условиях», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

25 февраля на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) пройдут спринтерские гонки классическим стилем.

Календарь чемпионата мира по лыжным видам спорта
«Моих слёз после поражений не видели. И не увидят». Искреннее интервью с Еленой Вяльбе
Елена Валерьевна верит, что у соперников нет желания валить русских лыжников любой ценой. Но признаёт, что лыжные гонки – это война.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021