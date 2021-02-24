Крамер: если Большунов выходит на старт, уверен, он готов бороться за медали
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, в какой форме лидер национальной команды Александр Большунов подходит к старту чемпионата мира в Оберстдорфе.
«С Александром никогда не знаешь, как он себя чувствует или о чём думает. Мне кажется, что он будет в хорошей форме завтра. Для меня он один из сильнейших спортсменов в мире. Если он выходит на старт, уверен, что он готов бороться за медали.
Недавно переболел? У него был насморк, но не сильный», — приводит слова Крамера VG.
25 февраля на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) пройдут спринтерские гонки классическим стилем. Из-за установившейся тёплой погоды начало квалификации было перенесено на более раннее время. Соревнования начнутся в 11:00 мск.
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