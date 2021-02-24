Маркус Крамер: в этом регионе ЧМ нужно проводить в начале февраля, а не в конце

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в преддверии чемпионата мира-2021 рассказал о погоде в Оберстдорфе (Германия). Ранее из-за теплой погоды время старта первых гонок на турнире было изменено.

«Сегодня трасса очень мягкая, и решение перенести завтрашний пролог на девять утра было абсолютно правильным. Финал, думаю, пройдёт в районе 11:30. Они, конечно, используют соль для сохранения трассы на спусках, потому что это проблема. Подъёмы нет, а вот спуски… когда их проходишь на высокой скорости, а трасса настолько мягкая, очень сложно контролировать лыжи.

Конечно, когда ты стартуешь после травмы, как Непряева или Сорина, то это может немного испугать. Завтра будет самый тёплый день, еще теплее, чем сейчас, «+17» или около того.

Ожидал ли подобную погоду? Конечно, если вы помните, два года назад в Зеефельде было почти то же самое. Для Центральной Европы даты проведения этого ЧМ выбраны слишком поздние, тут регулярно в это время года бывает «+15», а то и «+20». Так что когда речь идёт об этом регионе, то турнир нужно проводить в начале февраля, а не в конце. Да, здесь отличное место для прыжков с трамплина и трассы для гонок хорошие, но если нет снега…» — приводит слова Крамера сайт «Матч ТВ».

25 февраля на чемпионате мира в Оберстдорфе пройдут спринтерские гонки классическим стилем. Соревнования начнутся в 11:00 мск.