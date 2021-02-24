Турышев рассказал, в каких гонках может выступить Устюгов на чемпионате мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как проходило восстановление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова перед спринтерской гонкой на чемпионате мира.

В воскресенье, 21 февраля, Устюгов упал на контрольной тренировке, потянув заднюю поверхность левой ноги.

«У Сергея есть определённая проблема с мышцей ноги, он не мог „сидеть“ на спусках. Но сегодня всё хорошо, он не чувствовал дискомфорта, выполнил полноценную тренировку и сказал, что побежит завтра. Это результат терапии, Сергею делали массажи, доктора и физиотерапевты с ним занимались, поэтому вчера он почувствовал себя намного лучше. Они поставили его на ноги, с каждым днём ему всё лучше и лучше.

У Сергея по списку участие в спринте и спринтерской эстафете при условии хорошего выступления. А там уже будет решать тренерский штаб. Всё зависит от результатов. Возможно, что он и другие гонки побежит при плохих выступлениях других ребят", — приводит слова Турышева РИА «Новости».