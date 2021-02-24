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Турышев рассказал, в каких гонках может выступить Устюгов на чемпионате мира

Турышев рассказал, в каких гонках может выступить Устюгов на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как проходило восстановление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова перед спринтерской гонкой на чемпионате мира.

В воскресенье, 21 февраля, Устюгов упал на контрольной тренировке, потянув заднюю поверхность левой ноги.

«У Сергея есть определённая проблема с мышцей ноги, он не мог „сидеть“ на спусках. Но сегодня всё хорошо, он не чувствовал дискомфорта, выполнил полноценную тренировку и сказал, что побежит завтра. Это результат терапии, Сергею делали массажи, доктора и физиотерапевты с ним занимались, поэтому вчера он почувствовал себя намного лучше. Они поставили его на ноги, с каждым днём ему всё лучше и лучше.

У Сергея по списку участие в спринте и спринтерской эстафете при условии хорошего выступления. А там уже будет решать тренерский штаб. Всё зависит от результатов. Возможно, что он и другие гонки побежит при плохих выступлениях других ребят", — приводит слова Турышева РИА «Новости».

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