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«Кажется, здесь становится жарко». Ступак показала фото в расстёгнутом комбинезоне

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка позирует в расстёгнутом тонком комбинезоне, из-под которого виднеется кроп-топ.

Снимок сделан в Оберстдорфе (Германия), где сегодня, 24 февраля, стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Из-за установившейся аномально тёплой погоды первые медальные гонки были перенесены на утро и начнутся завтра, 25 февраля, в 11:00 мск. Ступак вошла в состав сборной России на классический спринт.

«Кажется, здесь становится жарко», — подписала фото Ступак.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете.