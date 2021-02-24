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Таканаси выиграла квалификацию в прыжках с трамплина, Аввакумова — 12-я

Таканаси выиграла квалификацию в прыжках с трамплина, Аввакумова — 12-я
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Японка Сара Таканаси показала лучший результат в квалификации прыжков с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).

Все россиянки квалифицировались в основные соревнования. Лучшей из них стала Ирина Аввакумова, показавшая 12-й результат.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. HS-106. Квалификация

1. Сара Таканаси (Япония) – 142,6 очка (103,0 м) .
2. Марита Крамер (Австрия) – 140,1 (101,5 м).
3. Эма Клинец (Словения) – 135,4 (98,0 м).
12. Ирина Аввакумова (Россия) – 124,2 (93,5 м)…
22. Кристина Прокопьева (Россия) – 107,6 (89,0 м).
23. Ирма Махиня (Россия) – 105,9 (90,0 м)…
28. Софья Тихонова (Россия) – 102,7 (88,0 м).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-106. Квалификация
24 февраля 2021, среда. 20:00 МСК
Окончено
1
Сара Таканаси
Япония
142.6
2
Марита Крамер
Австрия
140.1
3
Эма Клинец
Словения
135.4
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