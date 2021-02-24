Таканаси выиграла квалификацию в прыжках с трамплина, Аввакумова — 12-я

Японка Сара Таканаси показала лучший результат в квалификации прыжков с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).

Все россиянки квалифицировались в основные соревнования. Лучшей из них стала Ирина Аввакумова, показавшая 12-й результат.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Женщины. HS-106. Квалификация

1. Сара Таканаси (Япония) – 142,6 очка (103,0 м) .

2. Марита Крамер (Австрия) – 140,1 (101,5 м).

3. Эма Клинец (Словения) – 135,4 (98,0 м).

12. Ирина Аввакумова (Россия) – 124,2 (93,5 м)…

22. Кристина Прокопьева (Россия) – 107,6 (89,0 м).

23. Ирма Махиня (Россия) – 105,9 (90,0 м)…

28. Софья Тихонова (Россия) – 102,7 (88,0 м).