Таканаси выиграла квалификацию в прыжках с трамплина, Аввакумова — 12-я
Японка Сара Таканаси показала лучший результат в квалификации прыжков с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).
Все россиянки квалифицировались в основные соревнования. Лучшей из них стала Ирина Аввакумова, показавшая 12-й результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. HS-106. Квалификация
1. Сара Таканаси (Япония) – 142,6 очка (103,0 м) .
2. Марита Крамер (Австрия) – 140,1 (101,5 м).
3. Эма Клинец (Словения) – 135,4 (98,0 м).
12. Ирина Аввакумова (Россия) – 124,2 (93,5 м)…
22. Кристина Прокопьева (Россия) – 107,6 (89,0 м).
23. Ирма Махиня (Россия) – 105,9 (90,0 м)…
28. Софья Тихонова (Россия) – 102,7 (88,0 м).
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