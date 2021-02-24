Глава МОК пригрозил исключить тяжёлую атлетику из программы Олимпиад начиная с 2024 года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в очередной раз раскритиковал недостатки руководства Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Глава МОК в резкой форме заявил, что если IWF не прислушается к критике, то тяжёлая атлетика будет исключена из программы Олимпийских игр начиная 2024 года.

С октября 2020 года Бах неоднократно критиковал IWF за ослабление антидопинговых правил, отказ предоставить спортсменам право голоса, игнорирование рекомендаций независимых экспертов и ошибки в управлении федерацией.

«Если эти проблемы не будут своевременно решены удовлетворяющим нас образом, исполнительный комитет МОК должен будет пересмотреть место тяжёлой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года и всех будущих Олимпийских игр», — приводит Inside the Games слова Баха, сказанные на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.

Бах отметил, что после рекомендаций МОК было отменено лишь одно спорное изменение антидопинговых правил IWF, при этом многие другие требования были проигнорированы.