Глава МОК пригрозил исключить тяжёлую атлетику из программы Олимпиад начиная с 2024 года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в очередной раз раскритиковал недостатки руководства Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Глава МОК в резкой форме заявил, что если IWF не прислушается к критике, то тяжёлая атлетика будет исключена из программы Олимпийских игр начиная 2024 года.
С октября 2020 года Бах неоднократно критиковал IWF за ослабление антидопинговых правил, отказ предоставить спортсменам право голоса, игнорирование рекомендаций независимых экспертов и ошибки в управлении федерацией.
«Если эти проблемы не будут своевременно решены удовлетворяющим нас образом, исполнительный комитет МОК должен будет пересмотреть место тяжёлой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года и всех будущих Олимпийских игр», — приводит Inside the Games слова Баха, сказанные на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.
Бах отметил, что после рекомендаций МОК было отменено лишь одно спорное изменение антидопинговых правил IWF, при этом многие другие требования были проигнорированы.
- 24 февраля 2021
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