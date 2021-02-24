Американский легкоатлет побил мировой рекорд, который держался 27 лет

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй побил мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами в помещении на турнире в Мадриде.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 7,29 секунды, что на 0,01 секунды быстрее предыдущего достижения. Американец превзошёл рекорд британского легкоатлета Колина Джексона (7,30 секунды), который тот установил 6 марта 1994 года, то есть почти 27 лет назад.

Отметим, что Холлоуэй является действующим чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами. Золотую медаль он завоевал на чемпионате мира 2019 года в Дохе, где россиянин Сергей Шубенков стал серебряным призёром.

Барьерный бег — не единственная специализация Холлоуэя. Спортсмен участвует также в соревнованиях по спринту (60, 100, 200 м), прыжкам в длину и высоту.