Yle: Большунов может стать великим лыжным королём Оберстдорфа

Журналисты Yle Кристиан Вуоярви и Микаэль Ойво поделились своим мнением о том, кто будет коронован лыжным королём по итогам чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.
«Россиянин Александр Большунов — лучший лыжник мира последних двух лет. Однако разностороннему спортсмену не хватает большого триумфа на чемпионате мира или Олимпийских играх. Александр — один из фаворитов на всех дистанциях в Оберстдорфе, а сборная России — основной соперник Норвегии в эстафете и командном спринте. Вполне возможно, что россиянин вернётся домой из Оберстдорфа великим лыжным королём с двумя или тремя золотыми медалями чемпионата мира и ещё парой медалей иного достоинства.
Главный (единственный?) конкурент Большунова — это, как всегда, Йоханнес Клебо. Норвежская пушка вполне может взять золото в личном спринте, командном спринте и эстафете. С другой стороны, он не так уверенно выглядит в гонках на большие дистанции. Тем более трассы в Оберстдорфе чрезвычайно трудны, так что и в масс-старте ему тоже будет тяжело. Хватит ли Клебо выносливости? Возможно, нет», — отмечают эксперты.
- 24 февраля 2021
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