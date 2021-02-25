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Вяльбе: Непряева планирует стартовать на всех дистанциях

Вяльбе: Непряева планирует стартовать на всех дистанциях
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии Натальи Непряевой, которая сломала два пальца на руке за месяц до чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Состояние Натальи Непряевой? Судя по настроению, чувствует себя хорошо. Она провела хорошую работу, болевые ощущения ещё есть, но она уже не задумывается, планирует стартовать на всех дистанциях.

Каков медальный план? Официальный план — одно золото, одна-две серебряные медали, одна-две бронзовые. Чемпионат будет непростой, погода жаркая, сложная трасса, горянкам будет легче, в такой каше ещё, старт в четверг перенесён на утро, хотелось бы, чтобы и на следующие гонки они пересматривали время. Очень опасные спуски, под кучей снега есть лёд, все небезопасно. Там такие спуски, опасно, могу только молиться, не только за российских спортсменов, а за всех», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».

Непряева вошла в состав сборной России на классический спринт, пролог которого начнётся 25 февраля в 11:00 мск.

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