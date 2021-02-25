Алексей Петухов — о Большунове: а вдруг это недомогание, которое показывает пик формы?

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов поделился мнением о состоянии лидера мужской сборной России Александра Большунова. Ранее сообщалось, что Большунов простудился незадолго до старта чемпионата мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта.

«Перед чемпионатом мира болезнь не привносит позитива. Надеюсь, что врачи и обслуживающий персонал примут все меры. Вдруг это недомогание, которое показывает пик формы спортсмена? Верю, что Саша Большунов справится и всё будет хорошо», — приводят слова Петухова «Известия».

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира будут разыграны первые медали — в спринте. В мужскую четвёрку вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Александр Терентьев. В женском спринте за первый комплект наград поборются Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021 — полное расписание.