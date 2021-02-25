В FIS объяснили ошибку с результатами тестов на COVID-19 у британских лыжников на ЧМ
Координатор по вопросам антидопинга Международной федерации лыжного спорта Сара Фуссек сообщила, что FIS извинилась перед британскими лыжниками Эндрю Масгрейвом и Джеймсом Клагнетом за то, что их тесты на коронавирус перепутали с образцами других спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Анализ допинг-проб проходит автоматически. А результаты тестов на антитела к коронавирусу вводят вручную. Поэтому могут случаться ошибки, вследствие которых результаты могут перепутать», — приводит слова Фуссек NRK.
Ранее Масгрейв и Клагнет узнали, что у них были обнаружены антитела к COVID-19. Результаты их удивили, так как они регулярно проходят тесты. Спортсмены обратились в FIS, и в федерации признали ошибку.
Лыжник Масгрейв получил ошибочный результат теста на COVID. В лаборатории перепутали пробы
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