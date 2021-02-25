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Аналитик сборной России предсказал сложности тяжёлым лыжникам на чемпионате мира

Аналитик сборной России предсказал сложности тяжёлым лыжникам на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Научный сотрудник сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков рассказал об ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта.

«Трасса мягкая, нашим тяжеловесным спортсменам будет сложно бороться и в спринте, и на длинных дистанциях. Я прекрасно понимаю болельщиков, которые иногда нас критикуют. Но должен сказать, что наш сервис — отборные ребята, которые не жалеют себя, работают с утра до вечера, тестируют варианты смазок, лыж. Когда хорошие гонки — всё супер, никто не вспоминает, когда плохие — моментально сервис становится плохим.

На тепло мы обкатываем много структур. У нас сервис неспроста сюда прилетел 13 февраля, заранее. Раньше всех и за неделю до конкурентов», — приводят слова Волкова «Известия».

Новости чемпионата мира по лыжным гонкам 2021.

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