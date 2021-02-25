Вяльбе – о Непряевой: такое ощущение, что травмы и не было

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед стартом спринтерских гонок на чемпионате мира рассказала о состоянии Натальи Непряевой, перенесшей недавно операцию на руке после перелома.



«Судя по настроению Непряевой, такое ощущение, что она ещё недавно не каталась с одной палкой. Как будто бы ничего и не случилось. Говорит, что с каждым днём рука всё лучше. На самом деле показывает, насколько она у неё работает. Проведена огромная работа с нашим физиотерапевтом, с мануальным терапевтом. Пусть через боль и слёзы, но выполняла всё, что было предписано. Надеюсь, всё сложится. Единственное, у Наташи форма должна приходить изо дня в день. Всё-таки она не смогла провести необходимую перед стартами работу», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».



Квалификация спринтерских гонок ЧМ в Оберстдорфе стартовала в 11:00 мск, финалы пройдут в 13:30 мск.