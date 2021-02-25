Вяльбе: мы были в шоке, когда Сорина встала на лыжи в Фалуне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии лыжницы национальной команды Татьяны Сориной, которая в середине января порвала связку ноги. Сегодня, 25 февраля, Сорина выступит в спринте на чемпионате мира.

«Сорина не жалуется. Она достаточно давно начала тренироваться в полный рост. Сразу же по приезде из Москвы, когда уже знали, какая у неё травма, она всё равно тренировалась. Мы были в шоке, когда она встала на лыжи в Фалуне. Желание — огромное! Это на самом деле очень хорошо.

Здесь сложная трасса: и спуски сложные, и подъёмы, отдыхать негде. Вчера сыпали солью — значит, трасса будет скована, насколько это возможно. Всё-таки очень яркое солнце даст негативные вещи», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».