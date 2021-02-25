Вяльбе: мы были в шоке, когда Сорина встала на лыжи в Фалуне
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии лыжницы национальной команды Татьяны Сориной, которая в середине января порвала связку ноги. Сегодня, 25 февраля, Сорина выступит в спринте на чемпионате мира.
«Сорина не жалуется. Она достаточно давно начала тренироваться в полный рост. Сразу же по приезде из Москвы, когда уже знали, какая у неё травма, она всё равно тренировалась. Мы были в шоке, когда она встала на лыжи в Фалуне. Желание — огромное! Это на самом деле очень хорошо.
Здесь сложная трасса: и спуски сложные, и подъёмы, отдыхать негде. Вчера сыпали солью — значит, трасса будет скована, насколько это возможно. Всё-таки очень яркое солнце даст негативные вещи», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Аналитик сборной России предсказал сложности тяжёлым лыжникам на чемпионате мира
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
12:31
-
12:25
-
12:23
-
12:10
-
11:54
-
11:21
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:56
-
10:38
-
10:12
-
10:08
-
09:40
-
09:31
-
09:10
-
01:04
-
00:34
-
00:22
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:20
-
22:49
-
22:29
-
22:05
-
21:26
-
20:42
-
19:36
-
19:25
-
19:13
-
18:04
-
17:46
-
17:39
-
17:25
-
16:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам