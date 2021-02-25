Вяльбе: в борьбе Устюгов забудет про боль, это его дистанция

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед стартом спринтерских гонок на чемпионате мира рассказала, как лыжник Сергей Устюгов принимал решение о том, будет ли стартовать в гонке. Напомним, россиянин после падения на тренировке рисковал пропустить ЧМ целиком.



«Думали, что Устюгов примет решение позавчера. Но он потом ещё вышел на вчерашнюю тренировку. Радует, что Серёга принял решение бежать. Маркус говорит, что форма у него очень хорошая. Устюгов сказал, что уже так не лимитирует, с этой болью сможет стартовать. Это важно. Думаю, в борьбе можно забыть про боль. Это чисто его дистанция. Будем надеяться, что Сергей покажет свою прыть, мощь, свои возможности», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».



Также глава ФЛГР ответила на вопрос, почему Устюгову выбрили ногу: «Наклеиваем тейпы. Если будет необходимость, он может сказать, что ногу нужно заморозить. То есть у нас всё есть, мы готовы. У нас хороший состав врачей».



Квалификация спринтерских гонок ЧМ в Оберстдорфе стартовала в 11:00 мск, финалы пройдут в 13:30 мск.