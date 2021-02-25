Линн Сван: знаете, почему Эмиль Иверсен меня боится? Я не отвечаю ему в Tinder

Шведская лыжница Линн Сван отреагировала на недавнее высказывание норвежца Эмиля Иверсена о ней. В одном из интервью Иверсен признался, что боится Сван.

«У меня нет мнения об Эмиле Иверсене. Мне всё равно», — приводит слова Сван Dagbladet.

В интервью Expressen шведка высказалась подробнее: «Знаете, почему Эмиль Иверсен боится меня? Потому что я не отвечаю ему в Tinder. Сейчас он ни с кем не встречается. И знаете что? Его попытка не сработала».

На вопрос журналиста, почему Сван не ответила Иверсену, Линн сказала: «Можете копать дальше, это будет долгий чемпионат мира».

Tinder — популярное приложение, предназначенное для романтических знакомств.

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) будут разыграны медали в спринте. Чемпионат мира завершится 7 марта.