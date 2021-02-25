Сорин: Устюгов взял со старта на все деньги. Но на последнем подъёме скорость всё падала

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, прокомментировал выступление Сергея Устюгова в квалификации в спринте на чемпионате мира. Устюгов показал девятый результат.

«Устюгов очень рьяно двинулся — видимо, настолько ждал этого старта. Как говорится, пошёл со старта на все деньги. Но круг у мужчин достаточно сложный, коварный. Было видно, что на последнем подъёме скорость Сергея падала и падала. В итоге он девятый в прологе, хотя на первой половине даже лидировал по нашему секундомеру. На отсечке шёл третьим. Не хватило немного. Он сам говорит, что подвязало. Но это даже хорошо. Он хорошо проработался, два часа отдохнёт и, думаю, в забегах будет готов бороться.

Трасса очень хорошо подходит Клебо. Здесь есть его любимые подъёмы, в которые надо забегать. Лыжня достаточно мягкая, закатывать уже не получится. Забегания в подъёмы он делает лучше всех в мире. Реально его трасса», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».