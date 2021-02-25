Сбой со временем внёс неразбериху в результаты во время мужской спринтерской квалификации

Во время мужской квалификации спринтерского забега на чемпионате мира по лыжным гонкам случился сбой со временем в системе Международной федерации.



Из-за этого случилась временная неразбериха. По ходу дистанции на второе место в официальном протоколе внезапно вышел немец Себастьян Эйзенлауэр, а из зачётной тридцатки выпали, в частности, шведы Оскар Свенссон и Антон Перссон. После приведения системы в норму немец выпал из топ-30, а шведы получили свою законную квалификацию. Ранее проблемы в системе FIS случились во время жеребьёвки женского четвертьфинала спринта.

Оказалось, что проблема заключалась в системе хронометража Swiss Timing. «Нужно перезапустить программу», — приводит Аftonbladet слова одного из организаторов. Система Swiss Timing используется в том числе и на Олимпийских играх.

Все четверо российских лыжников, стартовавших в квалификации, пробились в четвертьфинал — Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Александр Большунов. Также успешно прошли квалификацию женщины — Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.



Четвертьфиналы спринтерских гонок ЧМ в Оберстдорфе стартуют в 13:30 мск.