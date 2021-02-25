Ретивых прокомментировал пятое место в квалификации в спринте на ЧМ в Оберстдорфе
Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал выступление в квалификации в спринте классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Спортсмен показал пятое время.
«Квалификацию сделали по одной лыжне, и все разминались на ней. Было 10 минут у девочек, 10 минут у нас. Не сказать, что лыжня хорошая, несмотря на то что ночью её солили. А сейчас будет совсем другое, потому что вышло солнце. Думаю, будет очень-очень мягко, как вчера, когда просматривали.
Я бежал на скиатлонных лыжах. У меня чуть травмирована нога, и плюс эти лыжи лучше держат повороты. Здесь опасные повороты», — сказал Ретивых в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира также будут разыграны медали в женском спринте.
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Спринт. Катастрофа у женской сборной России! LIVE
Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».
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