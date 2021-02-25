Терентьев: сегодня трасса в наилучшем состоянии за 10 дней

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о выборе лыж и состоянии трассы на чемпионате мира в Оберстдорфе. Из-за плюсовой температуры организаторы перенесли старт сегодняшних спринтерских гонок на более раннее время, а также посыпали снег солью для его сковывания.



«Я здесь уже 10-й день катаюсь. Сегодня лучшая трасса за все эти 10 дней. Она жёсткая. Бежал сейчас на классических лыжах. Выбор был небольшой — скиатлонные лыжи остались дома, не взял их. Но мне нормально, нравится так», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».



Терентьев в квалификации занял 8-е место с отставанием от лидера Йоханнеса Клебо в 7.44 секунды. В четвертьфинале он побежит в третьем забеге вместе с Сергеем Устюговым, а также с норвежцем Эмилем Иверсеном.

Российские лыжники не встретятся с Клебо в четвертьфинале спринта на чемпионате мира