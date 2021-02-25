Наталья Непряева прокомментировала непопадание в полуфинал спринта на чемпионате мира

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в четвертьфинале спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она стала лишь пятой в своём старте и не смогла пройти в полуфинал.

«Конечно, не хватило соревновательной практики. Абсолютно не то состояние, которое хотелось бы иметь на данный момент. Надеюсь, с гонками буду разгоняться и набирать форму. Посмотрим. Пока не могу показать ту борьбу, которую, возможно, от меня ожидают. Надеюсь, на более длинных дистанциях будет попроще», — сказал Непряева в эфире «Матч ТВ».

В четвертьфинал по итогам квалификации также вышли Христина Мацокина, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны первые комплекты медалей.