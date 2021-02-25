Наталья Непряева прокомментировала непопадание в полуфинал спринта на чемпионате мира
Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в четвертьфинале спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она стала лишь пятой в своём старте и не смогла пройти в полуфинал.
«Конечно, не хватило соревновательной практики. Абсолютно не то состояние, которое хотелось бы иметь на данный момент. Надеюсь, с гонками буду разгоняться и набирать форму. Посмотрим. Пока не могу показать ту борьбу, которую, возможно, от меня ожидают. Надеюсь, на более длинных дистанциях будет попроще», — сказал Непряева в эфире «Матч ТВ».
В четвертьфинал по итогам квалификации также вышли Христина Мацокина, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны первые комплекты медалей.
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Спринт. Катастрофа у женской сборной России! LIVE
Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».
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