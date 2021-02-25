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Большунов, Устюгов и Ретивых попали в полуфинал спринта на ЧМ, Терентьев вылетел

Большунов, Устюгов и Ретивых попали в полуфинал спринта на ЧМ, Терентьев вылетел
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Лыжники сборной России Александр Большунов, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых вышли в полуфинал спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Александр Терентьев выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

Большунов и Ретивых выиграли свои четвертьфинальные забеги, Устюгов стал вторым, Терентьев — третьим.

В первом полуфинале выступят: Йоханнес Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Оскар Свенссон (Швеция), Жовиан Хедигер (Швейцария). Вторую полуфинальную шестёрку составят Глеб Ретивых (Россия), Ховард Тёугбёль (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Сергей Устюгов (Россия), Ришар Жуве (Франция), Пол Голберг (Норвегия).

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира также будут разыграны медали в женском спринте. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Большунов упустил норвежцев. Драма в мужском спринте. LIVE
Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».
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