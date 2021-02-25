Стали известны финалистки спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Определились финалистки спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Борьбу за медали поведут Йонна Сундлинг (Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Йоханна Хагстрём (Швеция), Анамария Лампич (Словения) и Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

Российские лыжницы выйти в полуфинал не смогли. Наталья Непряева в первом старте заняла пятое место, Христина Мацокина во втором четвертьфинале продемонстрировала четвёртый результат. Юлия Ступак в четвёртом забеге стала третьей, а Татьяна Сорина в заключительном четвертьфинале финишировала пятой.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 25 февраля. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.