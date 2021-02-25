Ступак: попомните меня, в следующем году всё будет намного лучше

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что помешало ей выйти в полуфинал спринтерской гонки чемпионата мира в Оберстдорфе. Ступак стала третьей в своём четвертьфинале, немного не дотянувшись до результатов лаки-лузеров.
«Я не люблю эти самоанализы. Если ты сильный, то проходишь дальше. Если недостаточно сильный сегодня, то идёшь домой. Конечно, я готова к чемпионату мира. Вопрос в том, на сколько процентов. В принципе ощущаю себя хорошо. Но, видимо, надо менять тактику или что-то ещё.
Надо работать над спринтом. Это моя большая любовь, но почему-то иногда не всё получается. Чуть-чуть, чуть-чуть — и вот так каждый раз. Но это никого не интересует. Резкость у меня есть. Вопрос в том, чтобы дольше её держать.
Попомните мои слова, в следующем году у меня будет всё намного лучше! Я буду готовиться целенаправленно не только к дистанционным гонкам, но и к спринту. Мы уже говорили об этом с Маркусом Крамером. Я уже знаю, что нужно делать в этом направлении», — заявила Ступак в эфире «Матч ТВ».
- 25 февраля 2021
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