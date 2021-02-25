Падение чеха и итальянца помогло Ретивых пройти в полуфинал

Россиянин Глеб Ретивых выиграл свой четвертьфинальный забег в рамках спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе.



Ретивых стартовал в пятом забеге. На подъёме произошло падение его соперников – споткнулся итальянец Франческо Де Фабиани, на него наехал и также упал чех Ондржей Черны. Это позволило Ретивых, шедшему на соседней лыжне, уйти вперёд и прийти на финиш первым. Чех и итальянец в итоге пришли последними, продолжив выяснение отношений на словах за финишной чертой.

В своём полуфинале Глеб Ретивых шёл третьим перед финишной прямой, но в итоге закончил дистанцию пятым.

Ранее падение финки Матинтало помешало россиянке Сориной побороться за выход в полуфинал женской спринтерской дистанции.