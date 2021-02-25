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Россия осталась без медалей в мужском спринте на ЧМ в Оберстдорфе, победил Клебо

Россия осталась без медалей в мужском спринте на ЧМ в Оберстдорфе, победил Клебо
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли завоевать медали в финале спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Финальную гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

Весь пьедестал заняли представители сборной Норвегии. Большунов занял четвёртое место с отставанием в шесть секунд от победителя, Устюгов уступил 17 секунд и стал пятым.

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66
3. Ховард Тёугбёль (Норвегия) — +0,80
4. Александр Большунов (Россия) — +5,92
5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41
6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
25 февраля 2021, четверг. 14:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:01.30
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.66
3
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+0.80

Сегодня, 25 февраля, также были разыграны медали в женском спринте. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Большунов упустил норвежцев. Драма в мужском спринте. LIVE
Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».
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