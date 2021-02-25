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Норвежский эксперт: Клебо в спринте выглядел как Кинг-Конг

Норвежский эксперт: Клебо в спринте выглядел как Кинг-Конг
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал победу Йоханнеса Хёсфлота Клебо в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Клебо в спринте выглядел как Кинг-Конг», — приводит слова Бьорна NRK.

Весь пьедестал в спринте заняли норвежские лыжники. Серебро завоевал Эрик Вальнес, бронза досталась Ховарду Тёугбёлю. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, четырёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

Да как же Большунов упустил первое место?! Драма в спринте на чемпионате мира по лыжам
Александр до последнего подъёма шёл первым, но проиграл судьбоносную схватку с Клебо.
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