Норвежский эксперт: Клебо в спринте выглядел как Кинг-Конг
Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал победу Йоханнеса Хёсфлота Клебо в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Клебо в спринте выглядел как Кинг-Конг», — приводит слова Бьорна NRK.
Весь пьедестал в спринте заняли норвежские лыжники. Серебро завоевал Эрик Вальнес, бронза досталась Ховарду Тёугбёлю. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей.
Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, четырёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Да как же Большунов упустил первое место?! Драма в спринте на чемпионате мира по лыжам
Александр до последнего подъёма шёл первым, но проиграл судьбоносную схватку с Клебо.
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