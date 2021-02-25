Тренер сборной России отреагировал на отсутствие медалей в мужском спринте на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал результаты мужского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.
«Мы хотели сегодня взять медаль. Я ещё не разговаривал с ребятами и не знаю конкретных причин. Но мне показалось, Сергей выглядел немного уставшим из-за того, что бежал во втором полуфинале. В финале у него уже не получилось. Саша боролся до конца, как мог. Но в финишный подъём норвежцы продемонстрировали очень высокую скорость, все втроём обошли Александра. Финишный подъём и финишный спуск не такие, как были в Зеефельде. Тут в потоке не получается выехать, как там. Можно сказать, как встал на спуск, так ты и пришёл на финиш.
Устюгов хромал после четвертьфинала и сильно хромал после полуфинала? Пока на ногу он не жаловался. Когда мы по рации разговаривали, такая проблема не обсуждалась. Но нужно поговорить с ним и узнать. До старта всё было отлично», — рассказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
- 25 февраля 2021
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