Норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился эмоциями от завоевания серебра в спринте на ЧМ

Норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился эмоциями от завоевания серебряной медали в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал в спринте заняли норвежские лыжники. Золото выиграл Йоханнес Хёсфлот Клебо, бронза досталась Ховарду Тёугбёлю.

«Я невероятно счастлив. Медаль — это большой, огромных успех. Йоханнес был сильнее», — приводит слова Вальнеса NRK.

Для Вальнеса это первая медаль на чемпионатах мира в карьере.

Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершится 7 марта.