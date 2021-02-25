Норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился эмоциями от завоевания серебра в спринте на ЧМ
Норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился эмоциями от завоевания серебряной медали в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал в спринте заняли норвежские лыжники. Золото выиграл Йоханнес Хёсфлот Клебо, бронза досталась Ховарду Тёугбёлю.
«Я невероятно счастлив. Медаль — это большой, огромных успех. Йоханнес был сильнее», — приводит слова Вальнеса NRK.
Для Вальнеса это первая медаль на чемпионатах мира в карьере.
Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершится 7 марта.
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