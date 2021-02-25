Тренер сборной Норвегии — о триумфе норвежцев в спринте на лыжном ЧМ: всё прошло по плану
Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал результаты спринта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал у мужчин заняли норвежцы. Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо, вторым стал Эрик Вальнес, третьим — Ховард солос Тёугбёль.
«У нас весь пьедестал, это здорово. Абсолютно всё прошло по плану, с начала и до конца», — приводит слова Монсена NRK.
Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей, победу одержала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.
Да как же Большунов упустил первое место?! Драма в спринте на чемпионате мира по лыжам
Александр до последнего подъёма шёл первым, но проиграл судьбоносную схватку с Клебо.
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