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Клебо: пропуск «Тур де Ски» стоил того, чтобы стоять здесь на подиуме с товарищами

Клебо: пропуск «Тур де Ски» стоил того, чтобы стоять здесь на подиуме с товарищами
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Победитель спринтерской гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свой триумф.

«Я в шикарной форме. Это был трудный год, когда нам пришлось делать такой выбор, который позволил бы нам иметь наилучшую форму именно здесь. Так что этот успех значит чрезвычайно многое, и это особенно сладко.

Было сложно сидеть дома и смотреть «Тур де Ски» по телевизору. Но когда я могу стоять здесь на подиуме с двумя хорошими товарищами по команде, это того стоило», — сказал Клебо NRK.

В финальном забеге Клебо прошёл дистанцию за 3 минуты и 1.30 секунды (в четвертьфинале и полуфинале он показал лучшие результаты). Клебо стал четырёхкратным чемпионом мира. Серебро и бронза также у норвежцев – Эрика Вальнеса и Ховарда Тёугбёля. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов пришли четвёртым и пятым соответственно.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
25 февраля 2021, четверг. 14:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:01.30
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.66
3
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+0.80
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