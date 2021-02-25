Клебо: пропуск «Тур де Ски» стоил того, чтобы стоять здесь на подиуме с товарищами

Победитель спринтерской гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свой триумф.



«Я в шикарной форме. Это был трудный год, когда нам пришлось делать такой выбор, который позволил бы нам иметь наилучшую форму именно здесь. Так что этот успех значит чрезвычайно многое, и это особенно сладко.



Было сложно сидеть дома и смотреть «Тур де Ски» по телевизору. Но когда я могу стоять здесь на подиуме с двумя хорошими товарищами по команде, это того стоило», — сказал Клебо NRK.



В финальном забеге Клебо прошёл дистанцию за 3 минуты и 1.30 секунды (в четвертьфинале и полуфинале он показал лучшие результаты). Клебо стал четырёхкратным чемпионом мира. Серебро и бронза также у норвежцев – Эрика Вальнеса и Ховарда Тёугбёля. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов пришли четвёртым и пятым соответственно.