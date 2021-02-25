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Тренер сборной России предположил, кто побежит командный спринт

Тренер сборной России предположил, кто побежит командный спринт
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев высказал предположение, кто из россиян будет участвовать в командном спринте чемпионата мира.

«Потенциально командный спринт побегут Устюгов и Большунов. Вчера Сергей спрашивал, какие критерии отбора. Мы ответили, что первое-второе место среди российских ребят. Состав окончательно определим по состоянию спортсменов», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Командные спринты свободным стилем на ЧМ в Оберстдорфе состоятся 28 февраля. Предварительное время начала – 13:00 мск (квалификация) и 15:00 мск (финалы).

На первом старте мирового первенства – в спринтерских гонках – россияне остались без медалей. У мужчин Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли четвёртое и пятое места соответственно. Среди женщин ни одна лыжница не смогла выйти в полуфинал.

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