Тренер сборной России рассказал, чего не хватило Большунову для победы в спринте на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.

«Большунову не хватило скоростной работы в финале. У норвежцев спринт — профиль. Сказалось ещё то, что он не проделал определённую работу перед чемпионатом мира. Но, повторюсь, главное, чего не хватило сегодня Саше, — скоростной выносливости.

Трасса для всех была одинаковая. Мы пока с Александром не общались, всё больше на эмоциях. Все сильно переживают», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.