Ховард Тёугбёль — о бронзе ЧМ в спринте: ощущения нереальные! Лыжи работали фантастически

Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль прокомментировал завоевание бронзовой медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Ощущения абсолютно нереальные! Ответ получается скучным, но я очень, очень счастлив. Лыжи у нас работали просто фантастически», — приводит слова Тёугбёля TV2.

Весь пьедестал в спринтерской гонке заняли норвежские лыжники. Золото выиграл Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебро досталось Эрику Вальнесу.

Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей, победу одержала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.