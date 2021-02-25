Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ховард Тёугбёль — о бронзе ЧМ в спринте: ощущения нереальные! Лыжи работали фантастически

Ховард Тёугбёль — о бронзе ЧМ в спринте: ощущения нереальные! Лыжи работали фантастически
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль прокомментировал завоевание бронзовой медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Ощущения абсолютно нереальные! Ответ получается скучным, но я очень, очень счастлив. Лыжи у нас работали просто фантастически», — приводит слова Тёугбёля TV2.

Весь пьедестал в спринтерской гонке заняли норвежские лыжники. Золото выиграл Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебро досталось Эрику Вальнесу.

Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей, победу одержала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

Тренер сборной Норвегии — о триумфе норвежцев в спринте на лыжном ЧМ: всё прошло по плану

Источник: TV2

Автор: Антон Шебика

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021