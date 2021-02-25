Ховард Тёугбёль — о бронзе ЧМ в спринте: ощущения нереальные! Лыжи работали фантастически
Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль прокомментировал завоевание бронзовой медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Ощущения абсолютно нереальные! Ответ получается скучным, но я очень, очень счастлив. Лыжи у нас работали просто фантастически», — приводит слова Тёугбёля TV2.
Весь пьедестал в спринтерской гонке заняли норвежские лыжники. Золото выиграл Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебро досталось Эрику Вальнесу.
Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов продемонстрировали четвёртый и пятый результаты соответственно. В женском спринте россиянки также остались без медалей, победу одержала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.
Тренер сборной Норвегии — о триумфе норвежцев в спринте на лыжном ЧМ: всё прошло по плану
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
16:51
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:21
-
16:16
-
16:15
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:36
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:54
-
14:45
-
14:43
-
14:43
-
14:37
-
14:29
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:46
-
13:30
-
13:27
-
13:25
-
13:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам