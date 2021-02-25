Панжинский: Большунов понимал, что на финише шансов у него мало

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский прокомментировал результаты мужского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.

«Большунов до последнего боролся за медали, но норвежцы не пустили. Видно было, что Александр собирается вести забег, лидировать. Но норвежцы пытались навязать ему свою борьбу. Эрик Вальнес с самого старта опередил Александра и встал перед ним. Вскоре Большунов вышел на свободную позицию и попытался взвинтить темп. Это было правильное решение, Александр много раз бегал с этими соперниками и понимал, что на финише шансов у него мало.

Норвежцы были фантастически готовы. Клебо просто сидел и выжидал атаку на последнем подъёме. Он был уверен в своём финишном спуске. Сергей Устюгов держался, но было тяжело. Сергей привык вести борьбу на первых позициях, особенно в финале, но ему не хватило сил», — рассказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».